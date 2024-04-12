Политика

Кардинальных изменений в правительстве России не ожидается — Евгений Михайлов

Кардинальные изменения в правительстве России не ожидаются. Такое мнение экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Посмотрим, что сделают с правительством. Поменяют ли премьера, каких министров поменяют. Но это некардинальные изменения. Мне представляется, что изменения будут средними, ближе к консервативным. Что-то "подвинут" и по делу», - предположил Евгений Михайлов.

Экс-губернатор, отметил, что после специальной военной операции ситуация может поменяться. Заслуги военнослужащих будут учтены. Но тотальной замены элиты, по его мнению, не произойдет.