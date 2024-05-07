Политика

Александр Котов о преобразовании пяти районов в округа и поддержке детей-сирот

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась сегодня, 7 мая. Основные вопросы повестки дня сессии — преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа. Кроме того, в связи с изменениями в федеральном законодательстве в регионе введены новые меры поддержки детей-сирот. Подробнее о принятых на сессии решениях в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей рассказал спикер регионального парламента Александр Котов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

- Александр Алексеевич, насколько активно идет муниципальная реформа в Псковской области? Какие плюсы приобретают районы, преобразованные в округа?

- Сейчас как никогда важно объединять усилия, объединять ресурсы — финансовые, организационные, кадровые. На это в основном и нацелена реформа, которая проводится в наших муниципальных образованиях путем создания муниципальных округов. Практический такой опыт у нас уже есть. В прошлом году начались преобразования районов. Сегодня мы уже видим положительные изменения в системе организации работы органов местного самоуправления в образованных округах и рассчитываем, что те муниципальные образования, которые будут преобразованы в этом году, также будут работать значительно эффективнее, смогут эффективнее использовать небольшие финансовые ресурсы, которые у них есть.

Самое главное — это позволит более четко выстраивать отношения между различными уровнями власти. Я имею в виду власти муниципальные на уровне района, власти региональные и власти федеральные. Сегодня мы используем большое количество финансовых средств, которые выделяются из федерального бюджета по государственным программам, прежде всего — в наших муниципальных районах.

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- Сегодня некоторые ваши коллеги обратили внимание, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти пока не принят в Госдуме. По вашему мнению, преобразование районов в округа в Псковской области происходит своевременно?

- Я думаю, эта реформа назрела давно. Как совершенно верно сегодня на сессии сказала одна из глав муниципальных образований, мы не бежим впереди паровоза. Скорее всего, немного даже опаздываем. Поэтому те представительные органы, которые сегодня приняли решение за преобразование, делают это своевременно в надежде на то, что им гораздо более эффективно удастся решать вопросы местного значения.

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- По какой причине ряд волостей в Гдовском районе выступил против реформы? Это связано с недоверием к реформе или с давлением на волостных депутатов извне?

- В Гдовском районе две волости из восьми не выступили против, а не приняли решение о преобразовании. И это прежде всего связано с позицией буквально считанного количества депутатов представительных органов этих волостей. Здесь сложно судить, почему они выражают такую позицию. Скорее всего, у них нет ясного понимания, ради чего, собственно, проводится эта муниципальная реформа. Это с одной стороны. А с другой, на них сегодня оказывается давление со стороны оппозиционных политических партий, которые заинтересованы в сохранении во что бы то ни стало своего представительства на уровне волостей, опасаясь, что после преобразования, когда будет один представительный орган в муниципальном округе, им достанется буквально мизерное количество депутатских мест. Это на самом деле никакого отношения не имеет к сути дела, никакого отношения не имеет к эффективности муниципального управления в районе, имеет отношение исключительно к политическим амбициям, я бы даже сказал, к корыстным интересам.

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- Дети-сироты в Псковской области получат возможность за счет бюджета пройти программу переподготовки. На время обучения им назначат ежемесячное пособие и пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Можно ли сказать, что такая инициатива – своего рода удочка для детей-сирот, позволяющая за счет бюджета получить профессию и тем самым обеспечить себе средства к существованию?

- Конечно, это дополнительные меры поддержки. Мне кажется, что для такой категории лиц и особенно для детей-сирот, любые, пусть даже небольшие, может быть, незначительные меры поддержки — очень важны. Мы, конечно, со своей стороны стараемся всячески помогать. В данном случае это приведение в соответствие нашего регионального законодательства федеральному. Такие нормы установлены, они должны действовать по всей стране. Соответственно, мы сегодня по инициативе прокуратуры внесли такие изменения в наш региональный закон, и буквально в скором времени эта норма будет уже работать на территории региона.

Беседовала Ксения Иванова