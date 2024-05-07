Политика

Игорь Иванов: В день инаугурации президент един со своим народом

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов поздравил Владимира Путна с инаугурации. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«В день инаугурации Президент Великой России, как и всегда, един со своим народом! Владимир Путин в очередной раз отметил самые главные задачи, по сути государственную миссию, в народосбережении, укреплении единства, сохранении и поддержки многовековых семейных ценностей и традиций. Национальный лидер, гарант уверенного развития и укрепления суверенитета страны. Сильный Президент - сильная Россия! Президент считает своим священным долгом, предназначением – беречь Россию и служить нашему народу. Уверен, что и мы, граждане России, тоже имеем священный долг любить нашу Родину и Отечество. Вместе с нашим Президентом преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» - сказал Игорь Иванов.

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.