Политика

Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к Псковской области

Вопросы, которые будут рассматриваться на заседании комитета, предварительно проработали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Искренне благодарю председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко и всех сенаторов за внимание к нашему региону. Все настроены на конструктивный диалог и оказывают всю необходимую помощь, чтобы наши предложения нашли поддержку на федеральном уровне», - подчеркнул губернатор.

Активное участие в этой работе принимают первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и сенатор Алексей Наумец.

«Уверен, вместе у нас всё получится. Со своей стороны сделаем всё, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства и реализовать все программы», - дополнил Михаил Ведерников.