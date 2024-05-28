«Гонки по вертикали»: полное безобразие, идеальный шторм и политический штиль. ВИДЕО

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ

«Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши

Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО