Экономика

Борис Елкин: Исполнение нацпроектов в Пскове выше среднеобластного показателя

Исполнение национальных проектов в Пскове выше среднеобластного показателя. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчетом о работе городской администрации за 2023 год на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реализация нацпроектов является приоритетным направлением для областного центра, на эти цели направлено более 1,2 млрд рублей, подчеркнул он.

Борис Елкин напомнил, что доходы городского бюджета за 2023 год превысили 7,5 миллиардов рублей.