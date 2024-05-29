Общество

Лошадницы в Пскове убегают от полиции верхом — Борис Елкин

Лошадницы в Пскове зачастую убегают от полиции верхом, что создает угрозу безопасности граждан. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос хороший, он активно обсуждается в СМИ. Вопрос не свежий и очень серьезный. На тех точках лошади находятся незаконно. Этим должны заниматься органы, которые уполномочены этим заниматься. Кто помнит историю вопроса, тот знает, чем заканчиваются попытки их задержать. Данные девушки зачастую и верхом убегали от полиции, что создаёт вопрос безопасности», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что администрация города Пскова занимается вопросом, касающимся нахождения лошадей в парках. Коневодов, которые организуют конные прогулки, хотят обязать зарегистрировать бизнес.

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«Мы не говорим о полном запрете, но необходимо выводить этот бизнес в законное русло. Мы готовы работать с теми, кто хочет работать легально. Мы готовы помогать, если люди будут заниматься своей деятельностью легально», - подчеркнул Борис Елкин.

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Напомним, публичные слушания на тему запрета нахождения лошадей и пони в парках, скверах, на площадях и пешеходных зонах, а также на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов состоялись в Пскове 21 мая.