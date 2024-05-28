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Борис Елкин о «мусорном коллапсе»: Трудности у регоператора, действительно, существуют

Трудности у регионального оператора по обращению с ТКО (псковский филиал ООО «Экопром»), действительно, существуют. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Да, действительно, история очень напряженная. Мы стараемся контролировать ее в ручном режиме, трудности у регоператора, действительно, существуют. Как уже было сказано, ведутся активные работы по нормализации процесса, чтобы пришли люди, которые с этим вопросом могут справляться лучше. С текущей проблематикой работам, будем держать на контроле и все вместе работать над стабилизацией ситуации. Наша главная задача - чтобы граждане получали качественные услуги», - сказал Борис Елкин.

Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.