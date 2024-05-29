Общество

Вода в новом фонтане постоянно обновляется - Борис Елкин

Вода в сухом мультимедийном фонтане в сквере 60-летия Октября в Пскове постоянно обновляется. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Люди стали использовать его как место омовения, а вода там цикличная. Это место, где могут распространяться разные болезни», — высказал мнение депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

«Вода меняется. То, что люди там решили принимать "банные процедуры", — этот ажиотаж в ближайшее время спадет. Воду меняем», — ответил Борис Елкин.

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Он отметил, что на территории сквера есть существенная нехватка скамеек и урн, над чем администрация города работает.

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Напомним, конструкция фонтана состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. На водный экран можно будет проецировать видео. Цена контракта составила 79,9 млн рублей.