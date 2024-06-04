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Политика

«Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса

04.06.2024 15:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Отставка Андрея Турчака. Президент Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.
Накануне отчета губернатора Михаила Ведерникова. О чем завтра скажет глава региона и есть ли у властей «план Б» для решения мусорной проблемы?
Нельзя войти в одну реку дважды. Как мы и прогнозировали, власти отказали яблочникам в проведении референдума в новых муниципальных округах.

Пока наша программа готовилась к эфиру, ведущие российские СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщили: в ближайшее время первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай вместо покидающего этот пост Олега Хорохордина.

Уже сегодня Владимир Путин сделал сенатору от Псковской области соответствующее предложение. Андрей Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики и намерен заручиться поддержкой ее жителей. Президент пообещал личную встречу, когда тот войдет в дела региона. Турчак поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай.

Напомним, что ранее Андрей Турчак с 2009 по 2017 год был губернатором Псковской области. А затем с 2017 года до настоящего времени, будучи сенатором от нашего региона, работает первым заместителем председателя Совета Федерации и секретарем Генсовета партии. На своих нынешних позициях политик фактически являлся ключевым политическим менеджером «Единой России», ответственным за участие партии в выборных кампаниях как регионального, так и федерального уровня и ее каждодневную деятельность. По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Андрей Турчак входит в десятку ведущих политиков страны. Тем неожиданнее известие о кадровом назначении.

Политические Telegram-каналы выдвигают различные версии происходящего, некоторые из их авторов полагают, что эта возможность для будущего роста и некое спецзадание, возможно, связанное с объединением субъектов РФ (в Кремле это не подтверждают). Другие считают, что это понижение и политическая ссылка. Отчего тут же вспоминают киноклассику и заключают: мол, столетия прошли со времен Петра Первого, а ничего не изменилось.

- И лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детями на вечную ссылку в Каргополь (из фильма «Юность Петра»)

Так или иначе, продолжаем следить за развитием ситуации. А теперь к другим темам. Мы выходим в эфир в начале июня - традиционно это время отчетов чиновников перед депутатским корпусом. На прошлой неделе о результатах работы администрации в гордуме докладывал глава Пскова Борис Елкин, а завтра на сессии областного Собрания будет отчитываться губернатор Михаил Ведерников. В былые времена, еще лет 10-15 назад, такие мероприятия собирали не только депутатов, но и активистов-общественников, встречи запросто могли превратиться в настоящие спектакли; они и проходили, бывало, в Большом концертном зале и превращались в яркие политические шоу, острые дискуссии, а учитывая, что всё это проходило перед стартом избирательных кампаний — то выглядело еще и как подготовка к предстоящим предвыборным баталиям, эдакая репетиция.

- Что тут было?

- Мы рети-питировали («Веселые ребята»).

Теперь всё иначе. Отчеты чиновников часто напоминают скорее обязательный ритуал, с четко прописанным регламентом. Собрались, послушали, депутаты единогласно поддержали — такую картину в большинстве своём мы наблюдаем во время чиновничьих отчетов. Сам собой возникает вопрос «А нужны ли отчеты в такой форме» - кстати, ответ на него «ПЛН FM» намедни искала в программе «Дневной дозор» и опросила ряд известных политиков прошлого и настоящего, в том числе оппозиционеров. Общее мнение: насчет формы и содержания можно спорить, но отчеты безусловно нужны, еще и потому, что это возможность для депутатов задать свои вопросы, обсудить ситуацию, понять, как власть собирается решать проблемы. Думаю, что вот именно этим и будет интересно завтрашнее выступление губернатора Михаила Ведерникова. Да, разумеется, прозвучит информация о достижениях в работе команды — реализации национальных проектов, увеличении собственных доходов и привлечении средств из Москвы, реализованных социально ориентированных проектах и так далее. Но главное — ждем ответов на вопросы о путях решения проблем. Не сомневаюсь, что пойдет разговор о мусорном кризисе.

Говорили о нем вчера на встречах губернатора с партийными фракциями в областном Собрании — как отметил губернатор, проблема с вывозом и утилизацией отходов назрела не сегодня, и нельзя назначить одного виноватого. Понятно, что наряду с ведущими свой спор хозяйствующими субъектами часть вины лежит и на самих властях. Но тут даже главнее вопрос не «Кто виноват?", а «Что делать?» — как выходить из кризиса, и есть ли у руководства «план Б» на тот случай, когда основной план очевидно не сработал, и на спасение псковичей от мусора брошены силы и техника из других регионов.

Наверняка будет завтра говориться и о других проблемах. Об основных болевых точках и задачах команды Михаила Ведерникова читайте в материале на сайте ПЛН, он выйдет в ближайшее время. Также мы будем говорить об этом в следующем выпуске нашей программы.

Кроме того, обсудим через неделю процесс перемен во власти. Они продолжаются и после завершения процесса формирования правительства, эффект домино тоже никто не отменял. Подтверждение того, что процесс не завершился, видим и в интриге вокруг Андрея Турчака и отставках губернаторов. То есть тут наблюдаем такую серийную зачистку. Вместе с тем эксперты уже подводят предварительные итоги кадровых перемещений по итогам президентских выборов, и оценивают их как консервативные. Всё познается в сравнении. Если в 2018 году после выборов главы государства состав вице-премьеров и министров обновился почти наполовину, то в 2024-м появилось лишь два новых вице-премьера из 10 и шесть новых министров из 21. Силовой блок практически не претерпел изменений, за исключением смены главы министерства обороны РФ. Большая часть перестановок коснулась именно гражданского сектора управления. Кадровая политика в отношении практически всех ключевых министерств остается сдержанной. К такому выводу приходят эксперты холдинга «Минченко консалтинг», которые подготовили доклад «Политбюро 2.0 и долгая зима» и он посвящен внутренней динамике правящей элиты Российской Федерации.

Помимо прочего, эксперты отмечают: прогноз о возможном снижении влияния группы персоналий, лично близких председателю правительства Михаила Мишустину, не оправдался, и премьер-министр сохранил практически всех своих протеже в новом составе правительства, а иерархическая структура правительства укрепляется как ключевой институт гражданской бюрократии. Не оправдался прогноз и о том, что не последует существенных изменений в военно-экономическом управленческом контуре, отставка главы Минобороны и волна арестов в руководстве военного ведомства стали главной сенсацией. В целом состав условного Политбюро 2.0 остается неизменным, однако отмечается повышение значимости экономического баланса между военным и гражданским секторами в рамках оптимизации ресурсов. Вместе с тем происходит деконцентрация военно-экономических полномочий с уровня Минобороны – различные направления военной экономики распределены между различными уровнями управления. Повторюсь: процесс перемен продолжается — и в ближайшее время мы обязательно вернемся к этой теме.

Тем временем в Псковской области продолжается второй этап муниципальной реформы. Как мы уже говорили, в этом году в муниципальные округа преобразуется пять районов — Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский. В региональных отделениях партий идет подготовка к избирательным кампаниям — на этой неделе в эфире ПЛН FM обсудим эти вопросы с руководителями областных отделений партий «Единая Россия» и КПРФ. А псковские яблочники ранее выступили с инициативой проведения в районах референдумов по вопросам о прямых выборах глав преобразованных в округа районов и структуре органов местного самоуправления. Как я говорил в предыдущем выпуске программы, шансов на реализацию этой инициативы нет. Так и вышло. Затея не увенчалась успехом. По информации ПЛН, власти отказывают яблочникам в силу того, что в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» только группа жителей соответствующего муниципального образования, обладающих избирательным правом, вправе выдвинуть инициативу проведения указанного местного референдума. А «Яблоко» не обладает правом выдвижения инициативы о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований.

Можно предположить, что яблочники не согласятся, однако нет никаких сомнений в том, что всё закончится именно так, как мы прогнозировали. Нельзя войти в одну реку дважды — то, что было возможно в 2006-м, когда в Пскове проводили референдум, невозможно в 2024-м.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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