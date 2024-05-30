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Политика

«Дневной дозор»: Отчеты чиновников и их смысл

03.06.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Отчеты чиновников и их смысл». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Практика отчётов глав регионов, городов и районов перед депутатским корпусом прописана в уставах. Однако в чем сегодня смысл этих мероприятий, понимают далеко не все граждане. «Это чтобы рассказать о собственных успехах?» - сейчас можно услышать от обывателей и такое предположение.

В минувшую среду перед депутатами городской Думы отчитался глава Пскова Борис Елкин. Речь шла, в частности, об исполнении нацпроектов, росте собственных доходов городского бюджета, успехах в создании новых общественных пространств, ремонте дорог и других аспектах. На этой неделе с отчётом перед областным Собранием выступит и губернатор региона Михаил Ведерников. Средства массовой информации по традиции подробно освещают оба мероприятия...

Большинство наших собеседников, представителей псковской политэлиты, считают, что отчеты руководителей крайне важны и полезны. Они дают четкое представление об итогах работы и приоритетах, стратегии развития региона. Многие отмечают, что доклады губернатора очень качественно подготовленные, иллюстрируются цифрами и фактами, наглядные и информативные. 
По словам председателя областного Собрания Александра Котова, депутатские фракции имеют возможность задать свои вопросы заранее, они направляют их главе региона, который всегда подробно отвечает. Ни один из вопросов оппозиции не был проигнорирован, заверил спикер псковского парламента.

Но если лет 10-15 назад эти отчёты могли проходить в формате некой общественной дискуссии, на которую приходили активисты и общественники, чтобы задать злободневные вопросы и обсудить острые проблемы, то сейчас всё это действо нередко напоминает скорее ритуал, со сценарием, заранее распределёнными ролями и чётким регламентом. Собрались, послушали, единогласно поддержали — такую картину в большинстве своём наблюдают во время чиновничьих отчётов граждане. По словам Александра Котова, если бы не было четкого регламента, то сессии затянулись на многочасовые бдения, как это уже бывало в начале века. Ничего конструктивного в такой работе, по его мнению, нет. При этом до сессии проходят встречи губернатора с депутатскими фракциями, идет постоянное обсуждение вопросов в комитетах.

Говоря откровенно, в Псковской области случались и иные прецеденты: вспоминается картина в Пустошкинском и Новоржевском районах, где победу на выборах несколько лет назад одержали кандидаты от партии «Яблоко». Депутаты от правящей партии, коих в местных собраниях оказалось большинство, подвергли отчёты глав названных муниципалитетов жёсткой обструкции и несколько раз не приняли их. Но это, пожалуй, всё-таки исключение из правил. И связано оно скорее с тем, что главы этих районов были представителями оппозиционной партии. 

Так в чём сегодня смысл публичных отчётов чиновников? Действительно ли они сейчас носят лишь ритуально-церемониальный характер или являются важным элементом общественного контроля? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Если бы на подобных мероприятиях не было бы прописанного регламента и установленного лимита времени, то заседания могли бы длиться сутками. На этот факт указал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отдельно остановился на том, что отчёт глав — совсем не формальное мероприятие. Ему предшествует большая работа. В ходе неё депутаты имеют возможность сформулировать и задать все необходимые вопросы. Однако эти вопросы должны быть соответствующими уровню — «не местечковыми», а системными.

«Это целая процедура. Депутатским фракциям было заранее предложено подготовить вопросы, которые они считали бы необходимым задать губернатору, чтобы он осветил их в своем отчете о деятельности правительства. Соответственно, эти вопросы уже переданы в секретариат губернатора. Я уверен, что губернатор на эти вопросы даст ответ в своем выступлении. Это первое. Второе. У нас третьего числа накануне традиционно будут проходить встречи губернатора с депутатами всех фракций, которые представлены в Псковском областном Собрании депутатов. Вот там я не ограничиваю никому время. Рот не затыкаю, это нормальный живой диалог. Он у нас и проходит. И заключительный этап – это сам отчет. То, что, собственно, вы и видите».

Публичный отчёт — ни в коем случае не церемониал, живое общение, норма, прописанная в законе и диалог с жителями. Такое мнение озвучил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Он добавил, что накануне отчёта фракция направляет главе региона вопросы, а он затем освещает, какая работа проводится по этим направлениям. Возможность задать вопросы есть и непосредственно во время отчёта. И тем не менее, подчеркнул собеседник, эту модель всё ещё можно улучшить.

«Нашим регламентом предусмотрено задавать вопросы, участвовать в обсуждении отчета губернатора, высказывать свои предложения, мнения. Просто у нас, видите, здесь не предусмотрено ставить оценки, какая работа удовлетворительная, неудовлетворительная, мы принимаем к сведению отчёт. Когда были обширные слушания по бюджету, даже помню в филармонии мы в зале собирали народ, и тогда активно обсуждался вопрос, выступления были. Но сейчас эта практика прекратилась. Поэтому, может быть, действительно надо более широкие активы привлекать, не просто с улицы, а специалистов, представителей различных общественных организаций, движений для обсуждения этого отчёта. И заранее публиковать можно, теперь же мы больше работаем в социальных сетях, публиковать эти отчёты заранее и уже выслушивать мнение, как говорится, более широкой массы народа». 

Эта идея нравится и экс-губернатору Псковской области Евгению Михайлову. По его мнению, «через какие-то более-менее разумные промежутки времени можно было бы, действительно, сначала обязывать чиновников публиковать отчёты, а уже после — обсуждать их». Впрочем, делать это следует не слишком часто, так как подготовка отчётов требует большой работы. Особенно, подчеркнул Евгений Михайлов, если это будут «настоящие отчёты, настоящие вопросы и настоящая критика». Наряду с этим эк-губернатор заявил, что в современном мире «значение отчётов упало». И для этого есть веская причина.

«Раньше органы власти были достаточно самостоятельны. Более того, были конкурентные выборы. Сейчас все везде заорганизовано, в некотором исключении. В целом все органы контролируются фактически из одного места. Более того, органы региональной власти вроде бы формируются на выборах, выбирают губернатора, он потом кого-то назначает. Но на самом деле там тоже очень сильно заорганизовано. Конечно, люди там выполняют определенные отчеты. Хотя они сами по себе все равно нужны, пусть хотя бы они будут. В принципе иногда бывают какие-то вопросы. Даже сам по себе отчет немножко дисциплинирует власти, дает какое-то представление о ситуации. Поэтому, конечно, то, что они есть, это хорошо. Значение их упало, потому что упало в целом значение всех органов, избранных народом». 

Практическая польза от отчётов чиновников очень большая, не согласился руководитель фракции  ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. В ходе них правительство достаточно емко озвучивает те показатели, которых добилась область (или не добилась), а также делится успехами в экономической и социальной сферах. Поэтому такие отчёты необходимы на всех уровнях власти. Что же касается граждан, они в преддверии отчётов так же могут задать свои вопросы. Правда, заранее, а не в момент выступления глав регионов или муниципалитетов.

«Любой гражданин может передать свой вопрос, это можно сделать через депутатов областного Собрания, через фракцию ЛДПР. Мы с вами живем в современном мире, где запрос в любое ведомство, в любой комитет можно и электронно направить, также можно оставить обращение на сайте губернатора. Поэтому сейчас у граждан есть большое количество способов связаться с тем или иным чиновником. Я не думаю, что это все проходит в каком-то "формальном формате", поскольку отчету губернатора предшествует сначала встреча с фракциями областного Собрания, где мы как раз задаем вопросы, которые нам передают для губернатора граждане. То есть мы вопросы не берем с потолка. У нас есть вопросы, которые приходят из районов. В этот раз будут заданы вопросы по Себежскому району, по Пыталовскому району, большое количество обращений по городу Пскову. В основном они касаются проблем ЖКХ, проблем здравоохранения. Все эти вопросы мы собираем и формулируем, будем задавать на встрече с губернатором». 

«Любой отчёт дисциплинирует чиновника. А полезен от или нет — это уже другое дело. Чиновнику помогали готовить этот отчёт специальные службы, но и сам он готовился отвечать на вопросы», — с таких слов ответ на вопрос начал экс-депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. Он также добавил, что раньше на отчётах могли задавать и неудобные вопросы. А сейчас в большинстве своём «критиковать чиновников некому». Впрочем, одно всё-таки осталось неизменным: отчёты и раньше были «церемониальными с прописанными сценариями».

«Если чиновник без отчета, безотчетен точнее, это очень неправильно. Это может сподвигнуть к таким действиям, когда человек может делать, что угодно, и за это не несет не только ответственности юридической, но и моральной. Так что, на мой взгляд, отчеты должны быть. А могут ли покритиковать? Ну это зависит, собственно говоря, от того, кого набрали и какую задачу поставили. Я считаю, если касаться городской Думы, то, наверное, сейчас там некому критиковать. Если учитывать собственный опыт, то на отчеты чиновников, даже высшего ранга, всегда у нас двери практически были открыты. Если вспомнить, и демарши были со студентами, и покидали отчет Турчака Андрея Анатольевича. Все это было. В том числе, задавали и неудобные вопросы». 

Экс-депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин добавил: отвечать на острые вопросы чиновнику, который выступает с отчётом, мало. Хорошо бы ещё и ввести ответственность за то, что было озвучено им в планах, но в итоге не было исполнено.

Тем временем руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук подчеркнул: депутаты не просто могут задавать вопросы чиновникам во время отчётов и критиковать их, они активно пользуются этим правом. Однако самые острые вопросы возникают, как правило, во время отчёта. А потому знакомиться с его содержанием заранее было бы не лишним, добавил собеседник. А вот в том, хорошая ли идея приглашать на это мероприятие всех горожан, желающих задать вопросы, он усомнился.

«Они, на самом деле, и раньше носили некоторый церемониальный характер. Это правда. Но, тем не менее, это способ услышать, способ задать вопросы со стороны депутатов. Чаще всего вопросы, острые, как раз никак не касаются самого отчета. Потому что все отчеты, как правило, гладкие, и докладывается о том, что у нас все хорошо. Когда я в городской Думе был депутатом, на годовой отчет главы администрации приходили люди желающие, сидели в зале. Я не знаю, когда это закончилось. Может быть, после ковида эта практика прекратилась.  В областном Собрании такого не было. Здесь вопрос массовости, потому что если придет огромное количество народа, будет огромное количество вопросов, то отчет никогда не закончится». 

На региональном уровне отчёты чиновников носят «хороший дружелюбный характер» — так отозвался о процедуре бывший мэр Пскова Александр Прокофьев. Он выразил уверенность в том, что если глава региона сразу не может дать ответ на тот или иной острый вопрос, то берёт его на учёт, а уже потом отвечает. Однако это, отметил собеседник, совсем не такой отчёт, какой бывал во время его работы в городской администрации.

«Тогда было несколько иное время, была оппозиция. Оппозиции было много, оппозиция была настроена не конструктивно критически, а агрессивно нелицеприятно. Даже такое было. Ну и ничего. Я ежегодно отчитывался, перечислял многое. Можно было объяснить, можно было повторить, возникали дискуссии. Приходили люди, задавали вопросы. Кто-то готовил вопросы, кто-то, видно, что слёту, что возникло. Но в обязательном порядке не помешало бы на этих отчётах быть и руководителям управляющих компаний. В своё время у нас были руководители управлений микрорайонов. В этом плане польза была определенная. Надо следить за формой, содержанием. Надо обязательно акцентировать работу по отчетности, планировании, осведомлении граждан о планах, осведомлении о ходе выполнения, потом - регулярная отчетность». 

Публичные отчёты чиновников — норма хорошая и правильная. И с этим тезисом не спорит никто из сегодняшних наших собеседников. Однако эта норма, как увы, у нас часто происходит, постепенно изменяется. Присутствие горожан на отчётах, возможность острых вопросов, критических замечаний и даже демаршей, когда народные избранники, выражая своё несогласие, вставали и демонстративно уходили, была раньше. Сейчас, зачастую — нет (хотя с этим и не соглашаются некоторые эксперты). Трансляции отчётов в соцсетях, конечно, здорово. Но было бы здорово разработать механизм ответов постфактум на вопросы людей, которые посмотрели эту трансляцию.

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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