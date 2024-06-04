Политика

У «Справедливой России» налажен конструктивный диалог с правительством - Олег Брячак

У регионального отделения «Справедливой России – патриоты – За правду» налажен конструктивный диалог с правительством Псковской области, завил лидер фракции партии в областном Собрании Олег Брячак, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства в 2023 году.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вопросов по отчету у "Справедливой России" нет, у нас налажен конструктивный диалог с губернатором, его заместителями, профильным комитетами», - подчеркнул Олег Брячак.

Он отметил, что правительство Псковской области работает в непростых условиях, в том числе под давлением санкций. «Хочется сказать, что удивительные происходят вещи. Наши западные бывшие друзья сильно стараются навредить нашей стране, регионам. Складывается впечатление, что большую часть времени они заняты не своим развитием, а придумывают санкции, чтобы усложнить нашу жизнь. И в этих условиях правительство показывает колоссальные показатели роста. (У недружественных стран – ред.) ничего не получается. Работает замечательная команда под руководством опытного специалиста. На это очень приятно смотреть, приятно быть вовлеченным в процесс», - поделился Олег Брячак.