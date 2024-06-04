Политика

Михаил Ведерников: Протест против муниципальной реформы – единственная «дырочка» для неработающей оппозиции

Оппозиция, которая не предлагает конкретных мер для развития Псковской области, критикует муниципальную реформу, поскольку волостные депутаты, которые остаются только в районах, – единственная возможность для них набрать нужное представительство для участия в выборах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос о муниципальной реформе задал лидер фракции «Яблоко» в Собрании Артур Гайдук. Он в очередной раз отметил, что «Яблоко» выступает против реформы местного самоуправления.

Губернатор в ответ призвал встать всех глав муниципальных округов, которые присутствовали на сессии. Он спросил у них, есть ли какие-то жалобы или минусы по поводу муниципальной реформы. Ответов не последовало.

Главный плюс муниципальной реформы, продолжил губернатор, в том, что главы поселений остаются работать, но теперь в качестве сотрудников окружной администрации. Он перечислил и другие плюсы реформы.

«Раз у нас тут откровенный разговор, я скажу, что знаю, почему вы против. Это единственная дырочка, в которой, исходя из небольшого количества избирателей, партия, не предлагающая конкретных мер, может получить своих депутатов», - поделился мнением Михаил Ведерников.