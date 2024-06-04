Политика

Назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером подчеркивает заинтересованность в развитии промышленности - Александр Козловский

Назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером доказывает заинтересованность государства в развитии промышленности. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Денис Валентинович - единственный первый вице-премьер, это очень важный момент. Здесь между строк необходимо читать, что на сегодняшний день для нашей страны, для правительства, для президента важно развитие промышленности, важно развитие реального сектора экономики, чтобы устранить тот дефицит продукции, необходимой нашей стране. Его назначение для меня очень важно», - отметил Александр Козловский.

Напомним, Денис Мантуров на посту главы Минпромторга являлся куратором Псковской области в правительстве РФ. На данный момент точно неизвестно, сохранит ли он свои полномочия по отношению к региону.

«Я надеюсь, что сохранит. Для Псковской области иметь такую поддержку - это очень важно» , - подчеркнул Александр Козловский.