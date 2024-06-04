Назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером подчеркивает заинтересованность в развитии промышленности - Александр Козловский

Назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером доказывает заинтересованность государства в развитии промышленности. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, Денис Мантуров на посту главы Минпромторга являлся куратором Псковской области в правительстве РФ. На данный момент точно неизвестно, сохранит ли он свои полномочия по отношению к региону.
«Я надеюсь, что сохранит. Для Псковской области иметь такую поддержку - это очень важно» , - подчеркнул Александр Козловский.