Политика

О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов

О возможностях, которые даёт межпарламентское сотрудничество регионов, высказался спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках проходящей в Пскове 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Межпарламентское взаимодействие позволяет совместными усилиями обозначить общие проблемы субъектов Северо-Запада, а, зачастую, характерные и для всей нашей страны. Обобщить эти проблемы, подготовить соответствующие изменения в федеральное законодательство, и уже общее решение субъектов направить в Государственную Думу, чтобы там эти законодательные инициативы были рассмотрены и по ним принято решение», - озвучил алгоритм работы парламентской ассоциации Александр Котов.

Спикер, напомнил, что ПАСЗР существует уже три десятилетия, и практический опыт работы межпарламентского объединения позволяет говорить об эффективности решения злободневных вопросов через парламентскую ассоциацию, а также с участием Совета законодателей при Совете Федерации.

«Это консолидированная работа всех депутатов законодательных органов Северо-Запада и Российской Федерации. Решения, которые принимаются субъектами совместно, заставляют федеральные органы власти обратить самое серьезное внимание на проблемы, которые мы обозначаем», - подчеркнул Александр Котов.