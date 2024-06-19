Политика

Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе по референдуму

Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе, выступившей с предложением провести референдум о прямых выборах главы и структуре органов местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника. Основанием для отказа послужило то, что документы были поданы с грубыми нарушениями. Заседание ТИК прошло сегодня. Заявителям позиция комиссии разъяснена.

Отметим, что группы жителей Дновского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов при поддержке Псковского «Яблока» выступили с инициативами проведения референдумов. Документы были поданы в территориальные избирательные комиссии.

Как сообщалось ранее, Псковскому региональному отделению партии «Яблоко» было отказано в проведении аналогичных референдумов в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах.