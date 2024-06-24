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Политика

Рейтингомер: Елкину от президента, подпоручик Киже-Шатурный и Cartier для Михачевой

24.06.2024 17:52|ПсковКомментариев: 0

Всех категорически приветствую! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Как всегда, оценки здесь выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Игорь Шатурный

Псковская область на минувшей неделе оказалась во власти стихии. Торнадо и прочие природные катаклизмы наделали много бед. Ответственные лица реагировали на происходящее, выезжали на места для устранения последствий стихии, комментировали ситуацию в СМИ и соцсетях. Увы, но как и прежде не было слышно и видно вице-губернатора, куратора сфер ЖКХ и строительства Игоря Шатурного, которому сегодня ставим -5. Также чиновник не высказывается ни по вопросам решения мусорного кризиса (притом, что мусорные кучи сохраняются повсеместно), ни по проблемам со стройками социально значимых объектов, ни по другим актуальным темам. Как будто нет у нас ни проблем в этих сферах, ни такого госуправленца, ответственного за их решение. Ситуация уже напоминает известный исторический анекдот про подпоручика Киже - несуществующего офицера, появившегося в документах из-за ошибки писаря, и тем не менее несколько раз произведённого в новый чин.

-4 Алексей Малов*

Минус четыре улетает через границу ныне обитающему в Латвии оппозиционному блогеру Алексею Малову*, внесенному Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. На днях Псковский областной суд оставил его в списке иноагентов. Это решение более чем ожидаемое, тем более с учетом того, что уехавшие в Ригу бывшие псковские журналисты и блогеры, в том числе господин Малов, в последнее время уже явно перешли от критики действий властей к откровенно русофобским выпадам.

-3 Петр Крупеня

Тем временем в Telegram-каналах, соцсетях да и просто в разговорах псковичей обсуждалось решение городского суда, обязавшего Минфин выплатить компенсацию морального вреда пациенту псковской психбольницы. Ранее он признался в убийстве, которого… не совершал. Как такое вообще стало возможным? Почему следствием не были установлены фактические обстоятельства этого дела? Какими методами была обеспечена явка с повинной? Как следователь мог привлечь мужчину в качестве обвиняемого, при том, что на момент совершения преступления тот находился на лечении в областном клиническом центре психиатрии и наркологии? Вопросов тут много, и даже не делая никаких окончательных выводов, отмечаем, что история негативно отражается на следственном управлении СК России по региону, руководитель которого Петр Крупеня получает сегодня -3.

-2 Ирина Федорова

«Опять двойка» заносится в дневник директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Минувшая неделя вновь изобиловала нелепыми косяками в работе сотрудников госмедиахолдинга, которые продолжают демонстрировать свою почти безграничную неграмотность. Сколько их ни критикуют - все равно работают, генерируя многомиллионные убытки, как будто под девизом: «Ни дня без ошибки».

-1 Олег Майоров

Минус один ставим главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову - за отсутствие оперативной публичной реакции на природную стихию и демонстрации работы местных властей по ликвидации последствий. В отличие от, скажем, его дедовичского коллеги, который реагировал на вызовы куда как оперативнее и профессиональнее, невельский руководитель показал пример, как не надо работать в публичной плоскости. Надеемся, работа над ошибками будет проведена — и больше на эти грабли в муниципальном округе не наступят.

0 Александр Гаврилов, Василий Демидов

Нейтральную оценку ноль получают бывший глава горспорткомитета Пскова Александр Гаврилов, намедни назначенный на должность замдиректора футбольного клуба «Псков», и киберспортсмен, в недавнем прошлом городской чиновник Василий Демидов — он стал руководителем управления по молодежной политике Псковского государственного университета.

Пока просто фиксируем произошедшие изменения, а с плюсами-минусами определимся несколько позже - после первых публичных шагов ньюсмейкеров из мира спорта.

+1 Алеся Михачева

Плюс один получает депутат Псковской гордумы, лидер волонтерского движения Алеся Михачева. Благодаря активности общественницы и нестандартным постам в личном Telegram-канале к ней привлечено внимание, как минимум, мужской части аудитории. Одни ей вероятно завидуют и высказываются иронически, другие напротив хвалят и просят продолжать в том же духе. И госпожа Михачева продолжает. Теперь она порадовала мелодраматическим сюжетом: «Сидишь такая на совещании, думаешь о работе и тут курьер вот с таким сюрпризом. 101 роза и Cartier, а от кого - неизвестно». Правда, потом упоминание Cartier из этой были о подарке от неизвестного поклонника автор зачем-то убрала. Возможно, по причине излишней скромности.

+2 Наталья Никифорова

Оценку плюс два может занести себе в актив глава Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. На отчетно-выборной конференции ее вновь избрали руководителем организации, в которой состоит более четырехсот человек и работают пятнадцать районных отделений. А до этого положительную оценку работе Союза женщин России в Псковской области дал губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с Натальей Никифоровой.

+3 Петр Алексеенко

Строчкой выше, на +3, расположился первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. В июне псковские коммунисты во главе с ним вышли из спячки, провели пленум и впервые за продолжительное время выступили с жестким заявлением в отношении представителей власти. Отметим и то, что товарищ Алексеенко и группа руководителей обкома на днях встретились с идейно близким им писателем и общественным деятелем Александром Прохановым (на фото) и получили от него поддержку — пафосное напутствие «крепче и выше держать Красное Знамя Победы».

+4 Андрей Беляев

Плюс четыре ставим главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву за ликвидацию последствий ливня в Великих Луках и оперативное правдивое информирование горожан о ситуации. Отметим, что на южную столицу региона в течение суток выпала почти месячная норма осадков. Руководству города и коммунальным службам было очень непросто, однако справились и продемонстрировали, как надо работать - в том числе в публичной сфере, при информировании великолучан о происходящем и ответах на вопросы обеспокоенных людей.

+5 Борис Елкин

Максимально высокую оценку плюс пять по совокупности факторов получает глава Пскова Борис Елкин. Во-первых, Владимир Путин наградил псковского градоначальника почетной грамотой президента России, ее в торжественной обстановке вручил губернатор Михаил Ведерников. Во-вторых, как отчитался глава Пскова, все дорожные карты в городе заасфальтированы - в четверг асфальт был уложен на последнем участке - перекрестке улиц Леона Поземского и Чудской, в общей сложности слои износа восстановлены по 18 адресам на площади 25 тысяч квадратных метров. Наконец, в-третьих, Борис Елкин продолжает рабочие поездки по городу и оперативно информирует псковичей о работе администрации.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, pskov.ru, Telegram-каналы Алеси Михачевой и Петра Алексеенко, youtube.com

* 10 ноября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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