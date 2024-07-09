Политика

Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области

Численность зарегистрированных избирателей на территории Псковской области на 1 июля 2024 года составила 499 305 человек: это на 2 826 человек меньше, чем было в начале года, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы в пять собраний депутатов муниципальных округов, довыборы в Псковскую городскую Думу, а также выборы главы Гдовского района.

Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование.