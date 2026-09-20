Насыщенный день голосования в Псковском округе: выезд на Талабы и 100-летняя избирательница

Суббота стала самым насыщенным днём голосования в Псковском округе. Об этом пишет глава округа Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Фёдорова / «ВКонтакте»

По её словам, субботний день – отличная возможность прийти на участок большой дружной семьей: пока взрослые заполняют бюллетени, малыши с удовольствием заняты детским голосованием, оно всё популярнее.

«Выездное голосование в сельской местности достаточно популярно у избирателей старшего возраста. Так, в числе прочих им воспользовалась 100-летняя жительница нашего округа Зинаида Попова: серьезно отнеслась к волеизъявлению, а после него повеселила членов УИКа забавными историями из своей долгой и интересной жизни», - пишет Наталья Федорова.

С 45-летием совместной жизни члены одного из УИКов теротдела «Карамышево-Тирошино» поздравили супружескую пару голосующих – семейное событие не стало поводом вольно относится к выборам.