Политика

Дистанционное электронное голосование применят в Псковской области на сентябрьских выборах

Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«А это значит, что избиратели 11 муниципальных образований, где в единый день голосования 8 сентября 2024 года будут проходить выборы, смогут проголосовать не только придя на избирательный участок, но и онлайн, предварительно подав заявление на ДЭГ», - говорится в сообщении.

Напомним, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это голосование без бумажного бюллетеня с использованием программного обеспечения на портале vybory.gov.ru.