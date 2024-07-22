Политика

Коммунисты объяснили решение не участвовать в выборах главы Гдовского района

Решение коммунистов не участвовать в выборах на пост главы Гдовского района первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко объяснил в ходе круглого стола в в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы приняли решение не участвовать в выборах главы Гдовского района. Это решение принято, потому что здесь должна быть кандидатура, которая устраивала бы всех, в том числе нашу исполнительную власть. Мы знаем случаи, когда выдвинутые от политический партий главы районов через некоторое время уже не являлись членами этой партии. Не хотелось бы терять кадры и подставлять людей», – рассказал Петр Алексеенко.

Он добавил, что КПРФ рассматривает вопрос поддержки кандидатов от другой партии на выборах главы Гдовского района, но говорить о конкретной личности пока рано.

«Сначала посмотрим, кого зарегистрируют – потом будем решать. Пока идет этап выдвижения, говорить рано», – уточнил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Напомним, завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района. В настоящее время список формируются в избирательной комиссии. Для участия в выборах выдвинуты восемь кандидатов.

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Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года.