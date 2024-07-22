Политика

Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 июля.

Перед стартом избирательной кампании мы уже собирались с руководителями региональных отделений партий. Сегодня ведущий Александр Савенко продолжил разговор с ними и обсудил итоги первого этапа выборов - выдвижения кандидатов. Как он прошел? Удовлетворены ли партийцы его результатами? Столкнулись ли с какими-то проблемами на этом этапе?

На эти и другие вопросы сегодня ответили: