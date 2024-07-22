Политика

Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав

На осенних выборах в Псковской области будет представлено много политических партий. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу сказать так, что у нас достаточно широкое представительство политических сил, которые собираются принимать участие в выборной кампании. У нас представлено 9 политических партий, плюс еще самовыдвиженцы. То есть достаточно пестрый политический состав», – рассказал Игорь Сопов.

По состоянию на 22 июля были представлены документы в отношении 339 кандидатов на 109 мандатов.

«4 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения. Сейчас до 29 июля проходит этап подачи документов на регистрацию самих кандидатов. Потом до 8 августа мы уже объявим итоги проверки документов каждого из кандидатов. На дополнительные выборы депутатов Псковской городской Думы у нас 7 кандидатов выдвинулись, на выборы депутатов в муниципальные округа выдвинулись 277 кандидатов. Понятно, что выборы большие, поэтому там большое количество кандидатов. Досрочные выборы главы Гдовского района - выдвинуто 8 кандидатов. Собрание депутатов Середкинской волости - 16 кандидатов, Карамышевская волость - 17 кандидатов. Досрочные выборы Красноармейская волость, 5-го созыва, - 7 кандидатов. Дополнительные выборы в Себежское - один кандидат. Дополнительные выборы Шелковская волость - три кандидата. В Палкино тоже три кандидата», – уточнил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября.