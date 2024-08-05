Политика

Самовыдвиженец из Усвят не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатом в депутаты

Невельский районный суд отказал в удовлетворении административного иска Валентине Веселовой, которая оспаривала постановление территориальной избирательной комиссии об отказе ей в регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области, в удовлетворении иска отказано в связи с выявленными нарушениями, допущенными при подаче документов в ТИК. Территориальная избирательная комиссия Усвятского района установила недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, поскольку из 14 представленных потенциальным кандидатом подписей 14 были признаны недостоверными (недействительными).

Постановление ТИК Усвятского района признано законным и обоснованным.

Как следует из информации на сайте Избирательной комиссии Псковской области, местная жительница, пенсионерка Валентина Веселова выдвигала свою кандидатуру в депутаты Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения.

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Псковская Лента Новостей подготовила сводную инфографику по выдвинувшимся кандидатам.