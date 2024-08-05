Политика

Семи потенциальным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Псковской области

Семи потенциальным кандидатам отказали в регистрации на выборы в органы местного самоуправления Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«Отказано в регистрации семи кандидатам, из них трем в порядке самовыдвижения и четырем от политических партий: КПРФ, "Социальная защита", "Партия возрождения России", "Гражданская инициатива"», – рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

Утратили статус выдвинутого 13 кандидатов от политической партии КПРФ.

Напомним, завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области. Всего по 13 избирательным кампаниям зарегистрировано 344 кандидата, из них два в порядке самовыдвижения и 342 от политических партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина».