Политика

Анна Дмитриева: Я влюбляюсь в жителей пятого округа

Проблемы округа № 5 в Пскове обозначила кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу от «Единой России», главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева. Об этом она сообщила в ходе дебатов, прошедших сегодня в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Существует проблема передачи земель Минобороны в муниципальную собственность. На округе достаточно старый жилой фонд. Сейчас мы проводим встречи во дворах, потрясающие люди приходят, я просто влюбляюсь в людей, которые живут в нашем округе, они настолько неравнодушные», - рассказала кандидат.

Анна Дмитриева отметила, что проблемы жилого фонда можно решать вместе с советами домов. «По ремонту крыш, электропроводки в домах, установок шлагбаумов, лежачих полицейских», - пояснила она.

Также кандидат добавила о необходимости открывать калитки с противоположных сторон школ, чтобы детям было удобно и безопасно заходить на территорию учебного заведения и выходить с нее.

Анна Дмитриева перечислила ряд проблем округа в виде наличия земель, принадлежащих Минобороны, и плохих дорог, но добавила, что эти и иные трудности могут быть решены с помощью неравнодушных жителей. «Я думаю объединить людей и вместе решать проблемы, путем поиска мест в региональных и федеральных программах, по созданию ТОСов, например», - подытожила кандидат.