Политика

Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области

Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Экстерриториальные избирательные участки для голосования - это участки, которые создаются избирательной комиссией на территории другого региона для того, чтобы жители этого региона смогли проголосовать. В данном случае мы сейчас говорим об участках для жителей Санкт-Петербурга. Это и дачники, и туристы, которые приезжают, может быть, на выходные, которые в единый день голосования не смогут оказаться в Санкт-Петербурге, но они смогут проголосовать на территории Псковской области», – сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что такой опыт работы был в 2019 году, и сейчас эта форма голосования законодательством доведена до совершенства.

«У нас есть соглашение с Избирательной комиссией города Санкт-Петербурга, они обратились к нам с письмом с просьбой организовать здесь участки, чтобы избиратели могли проголосовать. Соответственно, мы создали избирательные участки на территории 19 муниципалитетов, и два избирательных участка будут находиться у нас в городе Пскове. Эти участки помогут избирателям Санкт-Петербурга, не выезжая в город, проголосовать здесь за губернатора», – добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.