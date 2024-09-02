Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Экстерриториальные избирательные участки для голосования - это участки, которые создаются избирательной комиссией на территории другого региона для того, чтобы жители этого региона смогли проголосовать. В данном случае мы сейчас говорим об участках для жителей Санкт-Петербурга. Это и дачники, и туристы, которые приезжают, может быть, на выходные, которые в единый день голосования не смогут оказаться в Санкт-Петербурге, но они смогут проголосовать на территории Псковской области», – сказал Игорь Сопов.
Он отметил, что такой опыт работы был в 2019 году, и сейчас эта форма голосования законодательством доведена до совершенства.
«У нас есть соглашение с Избирательной комиссией города Санкт-Петербурга, они обратились к нам с письмом с просьбой организовать здесь участки, чтобы избиратели могли проголосовать. Соответственно, мы создали избирательные участки на территории 19 муниципалитетов, и два избирательных участка будут находиться у нас в городе Пскове. Эти участки помогут избирателям Санкт-Петербурга, не выезжая в город, проголосовать здесь за губернатора», – добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.