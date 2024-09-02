Политика

«Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Не влияют ли дачи/грибы/отпуска на явку? Есть ли смысл перенести ЕДГ на более позднюю осень или раннюю весну?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Медленно, но верно мы приближаемся к Единому дню голосования. В конце этой недели в России завершатся почти 4 тысячи избирательных кампаний (в том числе 13 — в Псковской области). Проголосовать за того или иного кандидата смогут более 57 миллионов избирателей. Сколько из них в итоге придут с 6 по 8 сентября на избирательные участки или проголосуют дистанционно, - пока загадка, но надо признать, что федеральные, региональные власти и избиркомы во главе с ЦИК перед каждыми выборами всеми силами борются за явку. Чего они только ни придумывают, чтобы заманить избирателя на выборы: голосование стало трехдневным, появилась возможность голосовать дистанционно, избирателям рассылают СМС с приглашением на выборы, устраивают лотереи. Локальные «заманухи» придумывают и сами регионы, включая Псковскую область.

Но, как показывает практика последних лет, люди все менее охотно участвуют в Едином дне голосования в сентябре. Последние теплые деньки многие предпочитают проводить на даче, в лесу, в отпуске за пределами региона или даже страны — где угодно, но только не на выборах. Поэтому оппозиция уже давно предлагает перенести ЕДГ с первой декады сентября на какое-нибудь унылое межсезонье, когда люди сидят по домам. Но власти ни в какую не хотят переносить Единый день голосования. Почему? Считается, что в сентябре люди более добрые и отдохнувшие после отпуска, поэтому выборы всегда дают для власти и «Единой России» лучший результат, чем, например, более поздней осенью или зимой, когда люди недовольны, раздражены или вовсе пребывают в депрессии. Действительно ли это так? Согласны ли с такой теорией представители разных партий? Да и вообще, устраивает ли их, что Единый день голосования проводится в начале сентября? Не лучше ли его перенести? Победят ли грибы и дачный урожай явку на этих сентябрьских выборах? Об этом — в программе «Дневной дозор».

***

Одними из тех, кто протестовал против выборов в сентябре, являются коммунисты. Единый день голосования надо устраивать в марте, но власти это не выгодно, полагает секретарь обкома КПРФ Александр Ножка и объясняет, почему. Также он предрекает низкую явку на предстоящих выборах в силу, опять же, неудачных дат и многодневного голосования, которое лишь расхалаживает избирателей.

«Первые два дня люди, которые занимаются выборами, будут просто скучать на участках, ходить по окнам заглядывать, да и все. Потому что народу не будет. Тем более, если выборы вот эти муниципальные, там явка еще меньше будет. В основном, голосование будет выездное. Сентябрь это не то время для выборов, потому многие еще в отпусках отдыхают, многие на дачах, многие ходят по грибы-ягоды, а не зря же президентские выборы у нас происходят в марте. Вот единый день голосования был бы оптимальным. Зима закончилась, и на огороде еще работа не идет. Март месяц, я думаю, был бы оптимальным вариантом. Почему власть не хочет идти на это? Я думаю, что в связи с теми новшествами, которые сейчас в избирательном процессе происходят. Это и ДЭГ, и выездное голосование. Поэтому, чтобы добиться того нужного результата, как говорится, им явка большая не нужна».

У россиян уже сформировалась привычка к тому, что Единый день голосования проходит в начале сентября. Так надо ли что-то менять? - отмечает председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. Понятно, что мнения по поводу дат голосования есть разные, но пусть уж лучше будет так, чем снова что-то менять, полагает он и напоминает нововведения последних лет, которые позволяют избирателям проголосовать даже в случае отъезда или крайней занятости.

«Важен момент, связанный с тем, что люди должны голосовать. И здесь даже при переносе на любое время года, в начале осени, в конце, в начале зимы - все равно найдутся те, которые будут оппонировать и этому времени тоже с точки зрения целесообразности, необходимости. И наконец третье, ведь мы прекрасно знаем, что сегодня в понятие "Единый день голосования" включаются несколько дней. Это уже апробировано на многих муниципальных выборах, и вот в этом году в Псковской области такая же история, когда люди могут проголосовать либо два, либо три дня в зависимости от принятого на муниципальном уровне нормативного документа. Это очень важно. И последний момент: на протяжении целого ряда лет существует еще и ДЭГ, который позволяет в случае отъезда, невозможности находиться, отдать свой голос физически непосредственно на избирательном участке, проголосовать с помощью электронных способов, что тоже возможно. Для этого нужен лишь мобильный телефон, который сегодня есть у всех. Необходимо зарегистрироваться на голосование и таким образом, собственно говоря, проголосовать. Поэтому, мне думается, это уже сложилось и пускай это будет, чем мы будем постоянно менять время голосования».

Почему власти так упираются и не хотят переносить выборы с сентября на более удачный сезон, объяснил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук: в сентябре партия власти все равно приводит избирателей на участки — у нее очень хорошо отработан этот механизм, благодаря пресловутому административному ресурсу. Оппозиционные партии испытывают в этом плане затруднения. А если от оппозиции на выборы приходит мало избирателей, значит у кандидатов от «Единой России» в разы повышаются шансы на победу. Артур Гайдук также высказал мнение, когда лучше проводить Единый день голосования.

«Я совершенно согласен с общим мнением, что в это время, конечно, не надо проводить дни голосования, потому что это страда, это дачи, это леса. Я бы сказал так, что вообще голосование нужно проводить как раз по окончании вот этого сезона, до начала следующего такого же сезона».

За партию власти ответил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Как только приближаются выборы, оппозиция поднимает тему неудачных дат Единого дня голосования. Эту пластинку мы слышим каждый год. Но переносить, по мнению Армена Мнацаканяна, ничего не надо - народ уже привык к сентябрьским выборам.

«Мы уже привыкли к тому, что у нас есть ДЭГ, я двумя руками сторонник ДЭГа, сам участвую. По поводу версии, что люди отвлекаются на сбор грибов или ягод и всего прочего - грибы пошли в начале июня, поэтому кто смог, тот собрал уже. Поэтому теперь можно пройти и на участок, а потом в лес по грибы. Или же проголосовал через ДЭГ и в лес поехал. Ничего переносить не надо. Люди же привыкли, что выборы в начале сентября».

Руководителю фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрею Маковскому без разницы, в какой месяц проводятся выборы, но если порассуждать, то сентябрь, на его взгляд, удобен и для кандидатов, и для избирателей.

«С точки зрения календарного года проводить выборы в сентябре очень даже удобно. Заканчивается сезон отпусков. Дети пошли в школу. Все семьи как раз вернулись домой с отпусков. Могут посмотреть, как изменился город, округ сделать выбор, принять для себя решение. С точки зрения календаря у меня никаких претензий к законодательству нет. Мне, как руководителю оппозиционного движения Псковской области (по "Новым людям"), если честно, участвовать в выборах одинаково комфортно, что в сентябре, что в ноябре, что вообще весной. Мне кажется, здесь вообще нужно делать акцент больше на собственной работе, на то, как ты взаимодействуешь с гражданами, а не на то, в какой месяц стоит Единый день голосования хотя, конечно, такие разговоры ведутся. Но вот с точки зрения работы с населением, конечно, приятней вообще работать летом, когда погода хорошая. Поэтому, я думаю, с точки зрения избирательного процесса у нас все сделано правильно».

К числу тех, кто не считает сентябрь удачным временем для выборов, относится и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Он считает целесообразным перенести выборы на глубокую осень или начало зимы, когда народ в основном сидит дома. Но это не выгодно партии власти. Почему — в комментарии Олега Брячака.

«Электорат оппозиционных партий, если сложить их вместе, гораздо больше, чем у "Единой России". У "Единой России" в зависимости от выборов, от того, как они сработали, их электорат, это где-то 20-30%, они всегда могут мобилизовать в виду высокой дисциплины. Это, в основном бюджетники и силовики, которые подчиняются своему руководству и, как правило, повеление своего руководства они выполняют. У оппозиции все остальное - 70-80%, это электорат оппозиции, однако каким-либо образом сделать так, чтобы эти люди пришли на выборы, у оппозиционеров рычагов гораздо меньше. Вот. Поэтому очень сильно зависит, конечно же, от явки. Если основная масса людей на выборы не идет, занимается своими делами в теплое время года, то у "Единой России" их вот этот электорат по-любому идет и конечно же перевес гораздо больше. Если бы пришло, например, пятьдесят процентов от сторонников коммунистов, ЛДПР, эта цифра была бы более существенной, нежели в летний период. Процентные показатели "Единой России", конечно же, стали бы меньше. Они прекрасно это понимают и, конечно же, вряд ли согласятся на то, чтобы в ближайшее время выборы были перенесены на более поздний период».

Плохому танцору всегда что-то мешает. Так происходит и с некоторыми оппозиционными партиями — они всегда чем-то недовольны, напоминает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. К примеру, датой Единого дня голосования. На его взгляд, выбор даты ни на что не влияет, но если для оппозиции этот вопрос так важен, пусть добиваются своего на федеральном уровне.

«Ни явка, ни количество пришедших избирателей, ни победа какой-то политической партии не зависит от времени года и от дня назначения дня голосования. У нас есть устоявшаяся дата, к которой все избиратели наши привыкли, а тема оснований для смены даты всегда возникает перед выборами. После выборов ни одна политическая партия не заявляет нам о том, что надо что-то поменять, и все становится на свои места. "Мы не победили, потому что выборы были назначены в сентябре. Если бы они были назначены после сбора урожая, то соответственно, мы бы победили". Ну хорошо, предлагайте варианты, лоббируйте этот процесс в Государственной Думе, если вы представляете в Государственной Думе политические силы. Вот и все. Вот и весь ответ на этот вопрос».

Порог явки на выборах в России уже давно отменен, но власти делают всё, чтобы народ принимал участие в голосовании, вне зависимости от уровня выборов. Взять например, Псковскую область. Перед каждыми выборами по региону теперь разгуливает Барсик и зазывает население на голосование, а на этих сентябрьских выборах жителям региона предоставляют уникальную возможность пройти диспансеризацию прямо рядом с избирательным участком. Ну и совсем свежее и оригинальное: ради повышения явки на выборы председатель ТИК Пскова Анна Садовникова снялась в забавном видеоролике, в котором из кустов и из-за угла здания театра приглашает на выборы тех, кто не подал заявление на ДЭГ. Будем надеяться, что все эти старания не будут напрасными, и грибы с дачным урожаем не победят явку на этих сентябрьских выборах

Татьяна Иванова