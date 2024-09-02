«Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Не влияют ли дачи/грибы/отпуска на явку? Есть ли смысл перенести ЕДГ на более позднюю осень или раннюю весну?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Медленно, но верно мы приближаемся к Единому дню голосования. В конце этой недели в России завершатся почти 4 тысячи избирательных кампаний (в том числе 13 — в Псковской области). Проголосовать за того или иного кандидата смогут более 57 миллионов избирателей. Сколько из них в итоге придут с 6 по 8 сентября на избирательные участки или проголосуют дистанционно, - пока загадка, но надо признать, что федеральные, региональные власти и избиркомы во главе с ЦИК перед каждыми выборами всеми силами борются за явку. Чего они только ни придумывают, чтобы заманить избирателя на выборы: голосование стало трехдневным, появилась возможность голосовать дистанционно, избирателям рассылают СМС с приглашением на выборы, устраивают лотереи. Локальные «заманухи» придумывают и сами регионы, включая Псковскую область.
Но, как показывает практика последних лет, люди все менее охотно участвуют в Едином дне голосования в сентябре. Последние теплые деньки многие предпочитают проводить на даче, в лесу, в отпуске за пределами региона или даже страны — где угодно, но только не на выборах. Поэтому оппозиция уже давно предлагает перенести ЕДГ с первой декады сентября на какое-нибудь унылое межсезонье, когда люди сидят по домам. Но власти ни в какую не хотят переносить Единый день голосования. Почему? Считается, что в сентябре люди более добрые и отдохнувшие после отпуска, поэтому выборы всегда дают для власти и «Единой России» лучший результат, чем, например, более поздней осенью или зимой, когда люди недовольны, раздражены или вовсе пребывают в депрессии. Действительно ли это так? Согласны ли с такой теорией представители разных партий? Да и вообще, устраивает ли их, что Единый день голосования проводится в начале сентября? Не лучше ли его перенести? Победят ли грибы и дачный урожай явку на этих сентябрьских выборах? Об этом — в программе «Дневной дозор».
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Одними из тех, кто протестовал против выборов в сентябре, являются коммунисты. Единый день голосования надо устраивать в марте, но власти это не выгодно, полагает секретарь обкома КПРФ Александр Ножка и объясняет, почему. Также он предрекает низкую явку на предстоящих выборах в силу, опять же, неудачных дат и многодневного голосования, которое лишь расхалаживает избирателей.
У россиян уже сформировалась привычка к тому, что Единый день голосования проходит в начале сентября. Так надо ли что-то менять? - отмечает председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. Понятно, что мнения по поводу дат голосования есть разные, но пусть уж лучше будет так, чем снова что-то менять, полагает он и напоминает нововведения последних лет, которые позволяют избирателям проголосовать даже в случае отъезда или крайней занятости.
Почему власти так упираются и не хотят переносить выборы с сентября на более удачный сезон, объяснил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук: в сентябре партия власти все равно приводит избирателей на участки — у нее очень хорошо отработан этот механизм, благодаря пресловутому административному ресурсу. Оппозиционные партии испытывают в этом плане затруднения. А если от оппозиции на выборы приходит мало избирателей, значит у кандидатов от «Единой России» в разы повышаются шансы на победу. Артур Гайдук также высказал мнение, когда лучше проводить Единый день голосования.
За партию власти ответил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Как только приближаются выборы, оппозиция поднимает тему неудачных дат Единого дня голосования. Эту пластинку мы слышим каждый год. Но переносить, по мнению Армена Мнацаканяна, ничего не надо - народ уже привык к сентябрьским выборам.
Руководителю фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрею Маковскому без разницы, в какой месяц проводятся выборы, но если порассуждать, то сентябрь, на его взгляд, удобен и для кандидатов, и для избирателей.
К числу тех, кто не считает сентябрь удачным временем для выборов, относится и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Он считает целесообразным перенести выборы на глубокую осень или начало зимы, когда народ в основном сидит дома. Но это не выгодно партии власти. Почему — в комментарии Олега Брячака.
Плохому танцору всегда что-то мешает. Так происходит и с некоторыми оппозиционными партиями — они всегда чем-то недовольны, напоминает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. К примеру, датой Единого дня голосования. На его взгляд, выбор даты ни на что не влияет, но если для оппозиции этот вопрос так важен, пусть добиваются своего на федеральном уровне.
Порог явки на выборах в России уже давно отменен, но власти делают всё, чтобы народ принимал участие в голосовании, вне зависимости от уровня выборов. Взять например, Псковскую область. Перед каждыми выборами по региону теперь разгуливает Барсик и зазывает население на голосование, а на этих сентябрьских выборах жителям региона предоставляют уникальную возможность пройти диспансеризацию прямо рядом с избирательным участком. Ну и совсем свежее и оригинальное: ради повышения явки на выборы председатель ТИК Пскова Анна Садовникова снялась в забавном видеоролике, в котором из кустов и из-за угла здания театра приглашает на выборы тех, кто не подал заявление на ДЭГ. Будем надеяться, что все эти старания не будут напрасными, и грибы с дачным урожаем не победят явку на этих сентябрьских выборах
Татьяна Иванова