Общество

Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках

Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению реализует проект «Здоровье наших избирателей». Избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья, а точнее — пройти первичный этап диспансеризации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

На площадке около помещения избирательного участка установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, предназначенные для проведения медицинских обследований и лечебно-профилактических мероприятий. В частности, можно измерить уровень артериального и внутриглазного давления, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.

Проект реализован в семи муниципальных образованиях. Полный график работы и адреса избирательных участков, где будет организован первичный этап диспансеризации — можно увидеть на карточках:

Добавим, 6-8 сентября в Псковской области проходят выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов. Завтра, 7 сентября, стартует голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.

Дистанционное электронное голосование применяют на всех выборах в органы местного самоуправления.