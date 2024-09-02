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Политика

Депутат Псковской гордумы лидирует на выборах главы Гдовского района

08.09.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников. 

В Гдовском районе на досрочных выборах главы были выдвинуты семь кандидатов: 

  • Павел Бикташев, «Родина»;
  • Евгений Васильев, «Яблоко»;
  • Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
  • Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;
  • Иван Мешков, «Единая Россия»;
  • Игорь Романов, «Новые люди»;
  • Жанна Романчук, ЛДПР.

Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%. 

Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года. 

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Пресс-портрет
Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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