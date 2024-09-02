Политика

Депутат Псковской гордумы лидирует на выборах главы Гдовского района

Депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

В Гдовском районе на досрочных выборах главы были выдвинуты семь кандидатов:

Павел Бикташев, «Родина»;

Евгений Васильев, «Яблоко»;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

Иван Мешков, «Единая Россия»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Жанна Романчук, ЛДПР.

Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.

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Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.