Политика

Иван Мешков лидирует на выборах в Гдове, набирая свыше 56% голосов

Депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования, набирая 56,62% голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Ближайший соперник Ивана Мешкова, кандидат от партии «Яблоко» Евгений Васильев набирает 33,77% голосов.

Также на досрочных выборах главы были выдвинуты Павел Бикташев, «Родина»; Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»; Игорь Романов, «Новые люди»; Жанна Романчук, ЛДПР.

Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.

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Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.