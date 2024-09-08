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Политика

Выборы-2024: и медведи сыты, и яблоки целы

09.09.2024 16:25|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» вновь победила. КПРФ продолжает терять позиции и утрачивает статус «партии №2». Псковское «Яблоко» хоть и не повторило свои успехи конца 2010-х, даже в условиях жесткого прессинга показало достойный результат. А главными неудачниками выборов стали «Новые люди», не получившие ни одного мандата из более чем ста замещаемых. Таковы, если вкратце, основные итоги прошедших 6-8 сентября муниципальных избирательных кампаний в Псковской области.

 

Результаты трехдневного голосования с использованием технологии ДЭГ полностью подтвердили прогнозы большинства экспертов, в том числе обозревателей Псковской Ленты Новостей. Как и в целом по стране, победу одержали кандидаты от партии власти. Директор «Северо-Западной промышленной компании», депутат Псковской гордумы Иван Мешков избран главой Гдовского района. В областном центре главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева получит вакантный мандат депутата городской Думы по округу №5. В пяти вновь образованных муниципальных округах представители «Единой России» также уверенно победили на выборах собраний депутатов первого созыва.

Закономерно, что в ЕР остались довольны результатами голосования. «Партия провела эффективную предвыборную кампанию и победила, показав хороший результат», - так подвел итоги ЕДГ-2024 секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. А его заместитель в партии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своем комментарии сделал акцент на традиционно высоком уровне поддержки «Единой России» в Псковской области. «Главная задача, которую мы себе поставили в этой избирательной кампании - это мобилизация наших сторонников. Мне кажется, что эту задачу мы выполнили отлично», - заключил один из руководителей регионального отделения «Единой России».

Другие политические объединения могут довольствоваться разве что депутатскими мандатами в муниципальных образованиях, которые получат по итогам голосования по партийным спискам. Большинство отделений партий решали на выборах локальные задачи и борьбу с фаворитами разве что только обозначали. Для большинства из них главное - не победа, а участие. И это опасная тенденция. Особняком стояло лишь псковское «Яблоко», которое постаралось дать бой «Единой России» в Гдовском районе.

Выборы в этом муниципалитете стали исключением из общего правила. Там была достаточно острая конкурентная борьба.

В этой кампании, как говорится, было всё - и множество агитационно-пропагандистских материалов, и черный пиар, и использование современных электронных технологий в борьбе с оппонентом и т. д. До последнего момента никто из наблюдателей не мог с уверенностью сказать, чем в итоге завершится это противоборство двух команд. Всё это показывает, что привычные сетования оппозиции о предсказуемости выборов и бессмысленности борьбы с партией власти - не более чем дежурное оправдание неудач. Если оппозиция заточена на борьбу - то она может дать бой власти даже в нынешних условиях. Что мы и наблюдали в Гдовском районе, выборы в котором имели для регионального руководства принципиальное значение.

Как все мы помним, по весне этот район не пошел по пути муниципальной реформы, причиной чего стала позиция местных элит, ориентированных на бывших глав района Михаила Разумнова и Николая Миронова, а также депутата районного собрания от «Яблока», известного фермера Александра Конашенкова. На прошедших выборах местные элиты подобной консолидации уже не продемонстрировали - они, может быть, особо не помогали присланному из регионального центра Ивану Мешкову, но и особой помощи яблочнику Евгению Васильеву не оказали. Это отразилось на результатах голосования в сложном и протестном районе. Притом, что Иван Мешков активно отработал в предвыборный период и провел много встреч с избирателями, следует отметить: его победа - это победа команды. За последние недели в районе побывали первые лица областной власти, многие депутаты, партийные активисты. В целом предвыборные кампании единороссов и яблочников в Гдове - это хороший пример командной работы. Тем более он впечатляет на фоне действий других участников избирательного процесса, следствием чего стала, например, анекдотичная поддержка некоторых участников забега в виде 20 с небольшим голосов избирателей.

Повторюсь: яблочники вложились в кампанию Евгения Васильева - сумели привлечь значительные денежные ресурсы, выпустили много агитационно-пропагандистских материалов, очевидно рассчитывая на повторение сценария 2017 года, когда в Гдове избрали кандидата от «Яблока». Несмотря на то, что повторения не случилось, и Васильев получил 29,33%, что вдвое меньше чем у победителя - Мешкова (61, 52%), итоги кампании подтверждают то, что у яблочников достаточно крепкие позиции в районе. Избранному главе - единороссу с этим надо считаться, решая провозглашенные задачи по наведению порядка и преодолению этапа, который нередко обозначают как «разброд и шатание».

Так или иначе, итоги выборов в Гдове неоднозначны и могут быть описаны известным выражением: и волки сыты, и овцы целы. То есть с одной стороны «Единая Россия» привела к победе своего кандидата (которого местные избиратели месяца два назад вовсе не знали) в проблемном для нее районе - да еще и с большим процентом, что можно расценивать как одну из основных неожиданностей ЕДГ. С другой стороны, «Яблоку» нет повода сильно горевать. Как полагают эксперты, в случае победы Васильева ждала незавидная участь, и у него было бы два пути. Первый - пойти по следам главы Дновского района Михаила Шауркина, который после выборов максимально быстро дистанцировался от «Яблока» и возглавил местное отделение ЕР. Второй путь - повторение опыта экс-глав Пустошкинского и Новоржевского районов Светланы Васильковой и Софьи Пугачевой, то есть война с областной властью с предсказуемым финалом в виде отставки. И, разумеется, турбулентность в районе. Так что Евгений Васильев избежал серьезной политической дилеммы.

Одним из основных неудачников выборов стал псковский обком КПРФ. Слабая подготовка к избирательной кампании и ошибки привели к потере коммунистами позиций.

Обращало на себя внимание нелогичное поведение лидеров областного отделения, которые то демонстрировали лояльность Дому Советов, объясняя отказ от выдвижения кандидата в Гдове тем, что кандидатура главы должна устраивать областную власть, то они же запоздало делали резкие заявления в адрес регионального руководства, фактически махая кулаками после боя. Сейчас коммунисты пытаются сделать хорошую мину: мол, там, где наши кандидаты участвовали и их зарегистрировали, стали вторыми. В целом КПРФ получила по итогам муниципальных кампаний всего 4 депутатских мандата (из 108 замещаемых). Для сравнения: у «Единой России» - 86, у «Яблока» - 7, у ЛДПР - 5. Столько же мандатов, сколько у КПРФ (4), получила Партия пенсионеров. Вдвое меньше у «Справедливой России». Очевидно, что большинство парламентских партий выступили слабо, а главным неудачником из их числа следует признать региональное отделение «Новых людей», которое провело невнятную кампанию в районах и по результатам голосования не получило ни одного депутатского мандата.

Таковы по горячим следам основные итоги муниципальных выборов. Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжат обсуждение в статьях и программах. А уже в среду, 11 сентября, в прямом радиоэфире за круглым столом соберутся руководители региональных отделений ведущих партий.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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