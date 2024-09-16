Политика

Председателем Собрания депутатов Бежаницкого округа стал Сергей Цветков

Председателем Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва стал Сергей Цветков. Первая сессия собрания состоялась в актовом зале районной администрации 17 сентября. В ее работе приняли участие сотрудники администрации, главы поселений, руководители учреждений и организаций.

Фотографии: «Сельская новь»

С поздравлением и пожеланием плодотворной работы к избранным депутатам обратился глава района Сергей Михеев: «Хочу подчеркнуть важность такого органа как Собрание депутатов. Ведь исполнительная власть будет руководствоваться теми решениями, которые примете именно вы. Это большая ответственность. Поэтому несмотря на то, что вы являетесь представителями разных политических партий, я хотел бы призвать вас во главу угла ставить интересы людей, оказавших вам доверие. Желаю вам успехов в этом важном деле, принятия взвешенных и продуманных решений!»

В сессии принял участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. «Коллеги! Среди вас я вижу много переизбранных депутатов. Это значит, что жители муниципального образования доверяют вам не только как представителям власти, но и как обычным людям, живущим на бежаницкой земле. Цените это и не подведите их. Уверен, что в таком коллективе у вас всё получится!» - приводит слова Игоря Дитриха «Сельская новь».

На должность председателя Собрания тринадцатью депутатами в рамках тайного голосования избран Сергей Цветков. Его заместителем стал Александр Харитонов. В Собрании депутатов зарегистрирована фракция партии «Единая Россия».

Напомним, 17 сентября организационные сессии прошли во всех пяти окружных собраниях, сформированных по итогам выборов, прошедших с 6 по 8 сентября в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах.

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