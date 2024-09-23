Лидеры региональных отделений ЛДПР и КПРФ высоко оценили работу Избирательной комиссии Псковской области на совещании в правительстве Псковской области 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков поблагодарил Избирательную комиссию Псковской области за хорошо проведенные выборы.
Напомним, в этом году в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний, которые завершились трехдневным голосованием 6-8 сентября.