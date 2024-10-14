Политика

Игорь Дитрих: Наталья Мельникова зарекомендовала себя как исполнительный и мудрый работник

Управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области, новый сенатор от Псковской области Наталья Мельникова зарекомендовала себя в Псковском областном Собрании как исполнительный и мудрый работник. Такое мнение выразил заместитель председателя областного Собрания Игорь Дитрих на внеочередной сессии регионального парламента 15 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы же видим, как прошло голосование. Подавляющее большинство депутатов проголосовало "за". И каждая фракция перед этим высказалась. И мы видим, что все этого человека поддержали, потому что знают ее как профессионала, знают, что она местная, псковская, всю жизнь посвятила работе в социальной сфере. И, конечно, такой человек будет в Совете Федерации отстаивать права каждого гражданина Псковской области, конечно, будут решаться системные вопросы, касающиеся в целом Российской Федерации. В нашем законодательном собрании она была заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Мы ее хорошо знаем. Зарекомендовала себя как исполнительный, мудрый работник. И все надежды, которые на нее возложены, отразились в голосовании», - прокомментировал избрание коллеги Игорь Дитрих.

Напомним, что Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования.