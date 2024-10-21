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Политика

Иван Белугин: Муниципальную реформу проведут на федеральном уровне

23.10.2024 13:45|ПсковКомментариев: 0

Муниципальную реформу проведут на федеральном уровне, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Иван Белугин уточнил, что федеральные власти во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным уделяют большое внимание развитию местного самоуправления. По словам главы Локнянского округа, эта самая близкая к людям власть встраивается в общую вертикаль с тем, чтобы между органами государственной власти и МСУ было максимально эффективное взаимодействие. По информации гостя студии, в ближайшее время будет принят федеральный закон.

«На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления озвучили, что новый закон все-таки будет принят. Был последний день приема этих поправок, закон в ближайшее время появится публично», - сказал Иван Белугин.

Он отметил, что видит несомненный плюс в том, что некоторые шероховатости реформы обнаружили на ранних этапах и смогли внести своевременные правки.

Напомним, ранее депутаты Псковского областного Собрания поддержали концепцию законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления. Реформа местного самоуправления подразумевает укрепление статуса главы местной администрации и одновременное усиление ответственности глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед высшим должностным лицом региона.

Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) состоялся по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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