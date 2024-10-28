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Политика

Глава Плюсского округа: Муниципальная реформа – это концентрация ресурсов

29.10.2024 13:17|ПсковКомментариев: 0

Переход на окружную систему позволит более эффективно решать острые задачи в Плюсском муниципальном округе. Об этом глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Перед нами стоят задачи, которые были определены, когда я вступала в должность главы района. Эти задачи были поставлены на пять лет. За два года работы в должности главы мы уже начали реализовывать некоторые задачи. Задачи по социально значимым объектам и благоустройству территории остаются первоочередными для дальнейшего исполнения», – сказала Наталья Иванова.

Кроме этого, большое значение для Плюсского округа имеют вопросы в сфере ЖКХ.

«Достаточно остро стоит вопрос с питьевой водой в двух населенных пунктах. В настоящее время разрабатываем проектно-сметную документацию для того, чтобы войти в программу "Чистая вода". Вопрос по водоотведению и канализации в этих же поселках стоит также остро», — уточнила глава Плюсского муниципального округа.

Она добавила, что активно идет взаимодействие с населением. При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, правительства Псковской области, областного Собрания депутатов и председателя регионального парламента Александра Котова в Плюссе продолжат реализовывать те мероприятия для развития округа, которые уже обозначены.

«Окружная система позволит решить многие задачи более эффективно. Это расширение территории, концентрация ресурсов», – добавила Наталья Иванова.

Напомним, сегодня, 29 октября, Наталья Иванова была избрана главой Плюсского муниципального округа. По итогам тайного голосования руководителя, возглавлявшего район на протяжении двух лет, поддержали 13 из 15 депутатов. 

Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. 

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Теги: #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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