Результаты выборов в США никак не повлияют на работу обкома КПРФ – Петр Алексеенко

Результаты выборов в США никак не повлияют на работу Псковского обкома КПРФ. Об этом первый секретарь обкома, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.