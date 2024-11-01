Политика

Результаты выборов в США никак не повлияют на работу обкома КПРФ – Петр Алексеенко

Результаты выборов в США никак не повлияют на работу Псковского обкома КПРФ. Об этом первый секретарь обкома, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Независимо от того, кого в итоге утвердят по итогам выборов президента США, на работу Псковского обкома КПРФ это не окажет никакого влияния. Как говорил Фидель Кастро (бывший президент Республики Куба - ред.), демократы и республиканцы — это правый и левый ботинок одного человека. Этого "человека" мы знаем - американский ВПК (Военно-промышленный комплекс - ред.), который диктует свою политику», – сказал Петр Алексеенко.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.