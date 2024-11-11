Политика

Великолукский район в следующем году станет муниципальным округом

Великолукский район в следующем году станет муниципальным округом с единой системой управления. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Алексей Кузьмин / «ВКонтакте»

«Для Великолукского района тема муниципальной реформы также актуальна. Уже в следующем году наш район станет муниципальным округом с единой системой управления. Администрации сельских поселений станут территориальными отделами, но для жителей ничего не изменится. Также в 2025 году пройдут выборы в районное Собрание депутатов.



Преобразование районов в муниципальные округа, действительно, требование времени и необходимая инициатива», - написал Алексей Кузьмин.

Он уточнил, что принял участие в заседании Ассоциации муниципальных образований Псковской области, где главы бывших районов, которые уже перешли на окружную систему управления, поделились своим положительным опытом преобразования.