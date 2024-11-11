Политика

Псковское «Яблоко» будет оспаривать прекращение полномочий Елены Маятниковой в облизбиркоме

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» будет оспаривать решение суда о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елены Маятниковой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил лидер псковского «Яблока» Артур Гайдук.

«Насчет того, кого назначим (на место Елены Маятниковой - ред.), я пока не знаю, нет информации. Обжаловать решение, несомненно, мы будем», - сказал Артур Гайдук.

Напомним, полномочия Елены Маятниковой прекратили досрочно в связи с вступившим в законную силу решением Гдовского районного суда.