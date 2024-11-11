Игорь Сопов о досрочном прекращении полномочий Елены Маятниковой: Есть одна простая причина

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елены Маятниковой является законным и обоснованным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«Моего отношения лично здесь быть не может никакого. Это произошло по одной простой причине, что есть постановление мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района и есть решение Гдовского районного суда Псковской области о нарушении членом Избирательной комиссии законодательства о выборах. Мы обязаны исполнять решение суда. Полномочия Елены Маятниковой прекращены в соответствии с 67-ФЗ», – пояснил он.
Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области строго следует законодательным нормам и что на заседании комиссии было объявлено о прекращении полномочий Елены Маятниковой.
«Она больше не член Избирательной комиссии Псковской области», – добавил председатель, отметив, что все юридические требования соблюдены.
Ранее сообщалось, что Псковское региональное отделение партии «Яблоко» будет оспаривать решение суда.