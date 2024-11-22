Политика

Сергей Поварещенков избран новым членом контрольной комиссии реготделения «Единой России»

Сергей Поварещенков избран членом региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает с партийной конференции отделения «Единой России» 22 ноября корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Полномочия члена региональной контрольной комиссии Станислава Назаренко прекратили досрочно в связи с предоставлением заявления о досрочном прекращении полномочий.

В ходе тайного голосования было принято решение о доизбрании члена комиссии. Членом региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» избран Сергей Поварещенков.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.