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Политика

Александр Котов о возвращении Ирины Толмачёвой: Такой депутат для Собрания очень важен

25.11.2024 11:13|ПсковКомментариев: 0

Депутат, представляющий сферу сельского хозяйства, очень важен для областного Собрания, уверен председатель регионального парламента Александр Котов. Получившая вакантный мандат «Единой России» генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва приступает к работе в законодательном органе уже в ноябре – официальная часть 39-й сессии начнётся с оглашения постановления Избирательной комиссии Псковской области о регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Обновление депутатского корпуса прокомментировал спикер Александр Котов. «Депутатская работа Ирине Геннадьевне уже знакома – человек она подготовленный, за плечами работа в одномандатном округе в шестом созыве. С профессиональной точки зрения будет представлять в Собрании достаточно большой сектор экономики региона – сельское хозяйство. Ирина Толмачёва руководит успешным сельхозпредприятием, понимает все процессы производства и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются сельхозтоваропроизводители. Депутат, представляющий эту сферу, для областного Собрания очень важен», - сказал председатель областного Собрания, выразив уверенность, что Ирина Толмачёва будет достойно представлять интересы избирателей и успешно работать в составе законодательного органа.

Напомним, Ирине Толмачёвой передан партийный мандат «Единой России», ставший вакантным после избрания Натальи Мельниковой  сенатором Российской Федерации от Псковской области. На очередной сессии будет принято решение о включении Ирины Толмачёвой в состав фракции и комитета.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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