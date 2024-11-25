Политика

Благодаря муниципальной реформе можно сократить траты на выборы — Игорь Сопов

Благодаря муниципальной реформе в Псковской области можно сократить траты на проведение выборов в муниципалитетах. Такое мнение выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на круглом столе, посвященном реализации муниципальной реформы в Псковской области, при Общественном совете Избирательной комиссии Псковской области 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть несколько мнений по поводу муниципальной реформы. У нас (Избирательной комиссии Псковской области - ред.) одна ситуация, с точки зрения глав муниципалитетов, другая ситуация, и политические партии тоже имеют свое мнение по этому поводу», - сказал Игорь Сопов.

Он рассказал о финансовых затратах на проведение муниципальных выборов в районах. Гдовский район потратил более 5 млн рублей на проведение этих выборов. «Забирал он из своего бюджета, а бюджет у него небольшой. Муниципальная реформа поможет сократить эти траты», - отметил председатель облизбиркома.

Также, к примеру, в Островском районе, если не проводить муниципальную реформу, затраты на проведение выборов составят 19 млн 693 тысячи рублей, с проведением реформы траты составят 7 млн 125 тысяч рублей, продолжил он.

Игорь Сопов также отметил уменьшение числа бюллетеней на выборах. «А люди путаются в них. Кроме того, были случаи, когда приходилось отменять голосование по маленьким волостям, так как не набралось общего количества депутатов», - заметил глава Избирательной комиссии Псковской области.

Помимо прочего, благодаря муниципальной реформе можно сократить количество выборных кампаний в целом в регионе. Без реформы их необходимо провести 60, с реформой - 21.