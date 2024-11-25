Политика

Александр Котов: Приемы граждан — весомая часть работы депутатов

Приемы граждан — это одна из основных форм работы партии «Единая Россия». Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: «Единая Россия»

«Приемы граждан — это одна из основных форм работы партии "Единая Россия". С момента образования партии действуют общественные приемные в регионах в муниципальных образованиях, периодически проводятся приемы граждан по графику. Для нас это обратная связь с людьми. Через те вопросы, которые озвучивают на приеме, мы понимаем, какие существуют проблемы, в решении которых должны участвовать различные органы власти - и региональные, и муниципальные», — сказал Александр Котов.

Он отметил, что иногда в результате приемов получается выявить проблемы системного характера.

«Тогда мы понимаем, что есть необходимость внесения изменения в наши областные законы. Это как раз один из элементов работы Псковского областного Собрания депутатов. Потому что все наши депутаты-единороссы по графику также проводят прием граждан. Потом мы эту информацию обсуждаем, обобщаем. Если есть такая необходимость, готовим поправки в наше региональное законодательство. Депутаты - это и законодательный орган, и орган представительный. Соответственно, все мы представляем интересы наших избирателей, и общение в рамках приема с избирателями является весомой частью нашей работы, помогает глубже вникать в проблемы и искать решение проблем, с которыми граждане приходят к нам», – уточнил председатель Собрания.