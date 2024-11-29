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Александр Котов дал старт декаде приемов реготделения партии «Единая Россия»

Старт декаде приемов регионального отделения партии «Единая Россия» дал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 2 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Псковское регионально отделение партии «Единая Россия»

От имени жителей микрорайона Бутырки местная жительница пришла с вопросом о проведении воды, так как микрорайон не числится на картах.

«Нам пришел ответ, что в "Горводоканале" нет никаких документов, попросили собрать подписи, мы их собрали. Мы не претендуем к каждому дому, хотя бы уличный водопровод. У нас бесхозные сети. Когда-то был кооператив, и деньги собирали жители. Никаких документов нет», — рассказала жительница микрорайона.

Александр Котов отметил, что прежде чем проводить какие-то юридические работы с сетями, город должен взять бесхозные сети на баланс.

«Поступим следующим образом. Надо передать в собственность бесхозный объект. Понять, действительно ли нет собственника. Администрация города должна прийти в суд, чтобы юридически признать эти сети бесхозными и принять в муниципальную собственность. Проблема системная, заниматься надо всем микрорайоном. Мы напишем письменный запрос и сообщим о результатах», — резюмировал Александр Котов.