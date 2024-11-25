Политика

Движение идет, опасаться не нужно — Олег Савельев о преобразовании Куньинского района в округ

Все трудности решаются, когда есть команда. Такой позиции придерживается депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в вопросе преобразования Куньинского района в округ. Свое мнение он высказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас уже прошла встреча с депутатами различного уровня Куньинского района, также на этой встрече присутствовали и представители областного правительства», - поделился Олег Савельев.

Встреча прошла в продуктивном русле, состоялся открытый разговор. «Не один депутат (даже из числа оппозиции) не высказался против данной реформы, было принято такое решение, была инициатива от волостей, что они готовы к этой реформе. Движение идет, и опасаться не нужно. Мы всегда со всеми на связи. Все трудности решаются, когда есть команда», - подчеркнул депутат.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.