Политика

Олег Савельев о едином способе избрания глав муниципалитетов: Случайные люди не смогут прийти к власти

Инициативу избрания глав муниципальных образований Псковской области в единообразном порядке поддержали и на профильном комитете, и на сессии областного Собрания депутатов. О плюсах единого способа избрания глав районов и округов рассказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Этот законопроект приняли и депутаты из других партий, не только единороссы. Всего проголосовали "против" 4 депутата. То есть большинством голосов было принято это решение», - отметил гость студии.

Из тех форм, которые существовали, это самая правильная, заявил Олег Савельев. «То есть у нас или открытое, всенародное избрание глав, или как в муниципальных округах - они выбираются по конкурсу», - пояснил он.

Теперь главы будут назначаться одинаково и в районах, которые еще не прошли через муниципальную реформу, и в тех муниципалитетах, которые уже преобразованы в муниципальный округ.

«Главное то, что случайные люди не смогут прийти во власть. Сегодня глава муниципального округа - это прежде всего эффективный управленец, а не какая-то почетная миссия. И вот как раз конкурсная комиссия, которая проводит первоначальный отбор, будет смотреть, когда приносит кандидат свои документы: образование, наличие опыта работы. Если кандидат проходит первоначальный фильтр, то далее муниципальные депутаты на конкурсной основе выбирают того, с кем связывают надежды округа на дальнейшее энергичное развитие», - подытожил Олег Савельев.