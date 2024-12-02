Политика

Алексей Наумец: Народ Америки сделал свой выбор, а мы должны вернуться к единому миру

Главное ожидание от 2025 года - это победа. Такую позицию обозначил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Главное ожидание – это победа. Наша с вами победа, победа нашей страны в зоне специальной военной операции», - сказал сенатор.

Однако давать какие-либо прогнозы относительно хода спецоперации Алексей Наумец не стал. «Я офицер в воинском звании генерал-майора. Очень уважаю свои погоны. Не хочу превратиться в диванного эксперта. Прогноз – дело неблагодарное. Обстановка очень резко меняется. Я не обладаю той полнотой информации, которая есть, и прогнозов никаких делать не буду», - высказался он.

Что касается взаимоотношений с Западом после вступления в должность президента США Дональда Трампа, Алексей Наумец сказал следующее: «Рассказывать в предвыборной гонке можно, о чем хотите. Это касается всех, кроме нашего президента. Трамп больше всех санкций ввел. Рассказывать истории может каждый. А вот реализовать их - это второе. Байден-то (действующий президент США - ред.), конечно, вообще страшный человек. Он даже не понимал, о чем он, где он и что он говорит. И когда в руках этого человека ядерные чемоданы, это вызывает настороженность. Но мы же понимаем, что Байден давно никем не управляет. Им управляют эти политические элиты. Народ Америки сделал свой выбор, а мы должны вернуться к единому миру».