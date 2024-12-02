Политика

Юрист Алексей Максимов назначен членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от партии «Яблоко»

Юрист Алексей Максимов назначен членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от партии «Яблоко», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В Избирательной комиссии Псковской области он сменил Елену Маятникову, которая представляла партию в течение двух созывов. Региональный избирком досрочно прекратил её полномочия члена комиссии с правом решающего голоса.

Елена Маятникова не согласна с протоколом и оспаривает решение Гдовского районного суда в вышестоящей судебной инстанции.

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Ранее сообщалось, что Псковское региональное отделение партии «Яблоко» будет оспаривать решение суда.

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Алексей Максимов родился в 1966 году в городе Печоры Псковской области. После школы окончил профессиональное техническое училище № 18 в деревне Лазарево по специальности «Механизатор мелиоративных работ».

Служил в армии в группе советских войск в Германии (ГСВГ). Учился в Таллиннской школе машинистов. По окончании работал механиком рефрижераторной секции в рефрижераторном депо в городе Валга.

Занимался организацией и проведением культурно-массовых мероприятий в Печорском районе, работал мастером, юристом, а затем директором в компании по производству стройматериалов «Квадер». С 2017 года работает в кредитно-потребительском кооперативе.

С 2007 года состоит в партии «Яблоко». С 2008 года, получив юридическое образование, участвует в правозащитной деятельности.

С 2013 по 2016 год — член участковой избирательной комиссии в деревне Киршино Печорского района.

С 2016 по декабрь 2024 года — член Территориальной избирательной комиссии Печорского района с правом решающего голоса от «Яблока».